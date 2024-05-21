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Türkiye
TRT Haber 21.05.2024 08:02

Zehir tacirlerine "Narkoçelik" operasyonları: 272 gözaltı

17 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen “Narkoçelik-18” operasyonlarında; 1 ton 57 kg uyuşturucu madde ve 16 milyon 218 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 272 sokak satıcısı yakalandı.

Zehir tacirlerine "Narkoçelik" operasyonları: 272 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 17 ilde "Narkoçelik-18" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlara 210 ekip ve 865 jandarma personeli katıldı.

Operasyonlarda 1 ton 57 kg uyuşturucu madde ve 16 milyon 218 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 272 sokak satıcısı yakalandı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz.Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." 

 

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