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Türkiye
DHA 21.05.2024 06:20

İnegöl'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa İnegöl Mobilya Sanayi’de bulunan 2 katlı mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

İnegöl'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: DHA]

Bursa İnegöl Mobilya Sanayi’de bulunan 2 katlı mobilya imalathanesinde üretim bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, alevlerin ahşaba sıçramasıyla kısa sürede büyüdü.

Mobilya imalathanesinden alevlerin yükseldiğini gören mahalle bekçileri yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışırken, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevleri çevrede bulunan diğer mobilya atölyelerine sıçramadan kontrol altına almak için çalışma başlattı.

İnegöl'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada alevler işyerinin önünde istiflenmiş haldeki kerestelere sıçradı.

Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

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