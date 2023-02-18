Tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan ve dar sokaklar içerisinde mimari özelliklerinin yanı sıra avlularıyla dikkati çeken eski Antakya evleri de Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden nasibini aldı.

Restorasyon çalışmalarıyla ev olarak kullanılmasının yanı sıra pansiyon ve kafeye dönüştürülen çok sayıda yapı, depremde büyük hasar gördü.

Dünyanın aydınlatılan ilk caddesi olarak bilinen Kurtuluş Caddesi etrafında yer alan ve yıllardır sayısız anıya tanıklık eden tarihi evlerden geriye büyük bir enkaz kaldı.

Farklı dine inananların bir arada yaşayıp aynı yol üzerinde yan yana dükkanlarda esnaflık yaptığı Uzun Çarşı da depremlerde ağır hasar aldı.