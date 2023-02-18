Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de saat 21.00 itibarıyla başlayacak rüzgarın, 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın saat 21.00'de etkisini kaybetmesi bekleniyor.