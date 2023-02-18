Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi 10:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Orta Karadeniz için fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]
Orta Karadeniz'de gece saatlerinden itibaren yarın akşama kadar fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de saat 21.00 itibarıyla başlayacak rüzgarın, 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, yarın saat 21.00'de etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Etiketler: Karadeniz Bölgesi Fırtına
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