Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bazı binalar birbirine yaslanarak, yıkılma tehlikesi oluşturdu.

Vatandaşların büyük panik yaşadığı depremde bu binalar ağır hasar alırken, ilçedeki çok sayıdaki bina da enkaza dönüştü. İlçe merkezinde arama-kurtarma çalışmaları sona erdi.

Vatandaşlar ilçelerinin farklı noktalarında kurulan çadırlarda geceyi geçirirken, ağır hasarlı binaların ilerleyen günlerde yıkılarak enkazlarının kaldırılacağı bildirildi.