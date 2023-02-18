Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da depremzedelerin tedavisi sürüyor
[Fotograf: AA]
İstanbul'a götürülen 9 bin 186 yaralı depremzedenin 1392'sinin tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde sürerken, 7 bin 794'ü taburcu edildi.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalarak yaralanan vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a götürüldü.
Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edildi.
Şu ana kadar kente getirilen 9 bin 186 yaralıdan 7 bin 794'ü taburcu edilirken, 1392 depremzedenin tedavisi sürüyor.
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