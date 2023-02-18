Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalarak yaralanan vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a götürüldü.

Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edildi.

Şu ana kadar kente getirilen 9 bin 186 yaralıdan 7 bin 794'ü taburcu edilirken, 1392 depremzedenin tedavisi sürüyor.