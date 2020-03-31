İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelgeye göre koronavirüsle mücadele sağlanıncaya kadar hafta sonlarında, il ve ilçelerde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyette bulunmak yasaklandı.

Bu kapsamda, zabıta ekipleri Amasya’nın çevresinde bulunan dağlık bölgelerdeki piknik alanlarında drone ile denetim başlattı.

Uyarıcı anonslar ve drone ile dağlık alanları denetlediklerini söyleyen Amasya Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Kesler, “Şehir merkezindeki alanlarda uyarıcı anonsların işe yaradığını fakat dağlık alanlarda dikkate alınmadığını tespit ettik. Bizler bu bölgelerde dağınık halde piknik yapan vatandaşları tespit etmek, uyarmak ve gerektiğinde cezai işlem uygulamak için drone ile izleme yöntemini Belediye Başkanımız Mehmet Sarı’ya ilettik. Kendisi bizlere destek olarak teknik imkânları sağladı ve denetimlerimizi bu bölgelerde daha yoğun hale getirdik. Şimdi uyguladığımız sistem ile tüm bölgelerin fotoğrafını çekebiliyor ve kontrol edebiliyoruz" dedi.