Kahvaltı yaptıkları odanın penceresine domuz kurşunu isabet etti

Mahalle muhtarı Ömer Aksoy, ailesi ve misafirleri ile toplam 13 kişi kahvaltı yapmaya başladı.

Bu sırada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen av tüfeğinden çıkan domuz kurşunu, kahvaltı yaptıkları odanın penceresine isabet etti. Ailenin büyük korku yaşadığı olayın ardından Ömer Aksoy, şikayetçi oldu.

"Lütfen hiç kimse rastgele havaya ateş etmesin"

Ömer Aksoy, "Şans eseri kimseye bir şey olmadı. Ailem ve misafirlerimiz ile kahvaltı ederken büyük bir gürültü ile pencereye bir cismin geldiğini gördük. Kalkıp, baktığımda dışarda çocukların taş attıklarını sandım Yanına gelip iyice baktığımda domuz kurşununu fark ettim. Eğer bu kurşun iki santim yukarıya gelmiş olsaydı, içerde birimize isabet edebilirdi. İyi ki pencerenin kasasına isabet etti. Düğünlerde, asker uğurlama veya piknik alanlarında magandaların attığı kurşunlar hayatı tehdit etmektedir. Lütfen hiç kimse rastgele havaya ateş etmesin" dedi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.