Haber Giriş: Kaynak: AA
Ağrı'da sınırdaki doğal gaz boru hattında patlama
[Fotoğraf: DHA]
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi yakınlarından geçen ve İran'dan Türkiye'ye doğal gaz ileten boru hattında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangın hasara neden oldu.
İran'dan Türkiye'ye gelen doğal gaz boru hattında, Gürbulak Sınır Kapısı Sarısu mevkisinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlama sonrası hatta çıkan yangında yükselen alevler çevre köylerden de görüldü. Yangın sonrası bölgeye gelen güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Doğal gaz boru hattındaki gaz akışı kesilerek, çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Güvenlik güçleri, boru hattında hasara yol açan olayın nedenini araştırıyor.
Etiketler: ağrı Doğubayazıt doğal gaz boru hattı doğal gaz patlamaSon Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 08:48
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