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Türkiye
İHA 27.11.2024 09:43

Yüzlerce koyun donmaktan son anda kurtuldu

Sivas'ta yoğun kar yağışı sonucu arazide mahsur kalan yüzlerce koyun açlıktan ve donmaktan son anda kurtuldu.

Yüzlerce koyun donmaktan son anda kurtuldu

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde, erken gelen kış şartları hayvancılık yapan vatandaşları harekete geçirdi. Kar yağışının beklenenden erken başlaması, koyunların yayladan erken indirilmesine neden oldu. Hakkı Subaşı’ya ait 500 koyun, 1800 rakımlı Taht mevkiindeki yayladan, Altınyayla ilçe merkezine indirildi.

Her yıl kışa hazırlıklı olduklarını fakat bu yıl kışın erken geldiğini belirten Subaşı, “Bu yıl kar beklenenden erken bastırdı. Uzun ve yorucu bir süreçti, ama çok şükür hayvanlarımızı sağ salim indirdik” diye konuştu.

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Hayvancılık Kar Yağışı Koyun Sivas
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