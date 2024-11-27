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Türkiye
AA 27.11.2024 09:26

Kapadokya'da balonlar gökyüzüne yeniden renk kattı

Beyaz örtüyle kaplanan Kapadokya'da kar yağışından dolayı 6 gündür gerçekleştirilemeyen sıcak hava balon turları yeniden başladı.

Kapadokya'da balonlar gökyüzüne yeniden renk kattı

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde hava koşulları elverişli olduğunda yılda ortalama 220 gün uçuş yapan sıcak hava balonları, 21 Kasım'dan beri bölgede etkili olan  hava şartları nedeniyle havalanamıyordu.

Kapadokya'da balonlar gökyüzüne yeniden renk kattı

Hafta sonu başlayan kar yağışının etkisini yitirmesi üzerine sabah saatlerinde Nevşehir'in Göreme beldesinde ekiplerce hazırlanan balonlar, turistlerin sepetlere alınmasının ardından peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Onlarca sıcak hava balonu karla kaplı vadiler üzerinde manzaraya renk kattı

Yükseklerde etkili olan sis nedeniyle zaman zaman gözden kaybolup yeniden beliren balonlar, sıfırın altında 8 derece soğukta uçtu.

Balon turuna katılan İngiliz turist Rager Herbert, 4 gündür Kapadokya'daki turistik alanları gezdiklerini belirterek, sıcak hava balon turuna katılabilmek için bölgede konaklama sürelerini uzattıklarını söyledi.

Kapadokya'da balonlar gökyüzüne yeniden renk kattı

Herbert, balonla bölge semalarına yükselmenin heyecanını yaşadığını ifade etti.

Angelina Leroy da Kapadokya'nın eşsiz bir görünüme sahip olduğunu, uzun süredir istediği balon turuna katılabilmenin sevincini yaşadığını dile getirdi.

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Kapadokya Kar Yağışı Nevşehir Turist
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