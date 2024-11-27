Puslu 0.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.11.2024 08:55

İstanbul'da terör operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul'da terör operasyonu: 4 gözaltı
[Fotograf: TRT Haber]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DHKP/C'nin Sarıgazi sözde alan sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin, kamu araçlarının kaçırılması, şiddet eylemlerinde kullanılması ve bu eylemlerin organize edilmesi gibi faaliyetlere karıştığı belirlendi.

Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerin tamamı yakalandı.

ETİKETLER
DHKPC/C İstanbul Terör Örgütü Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Isparta'da 7 yıl önce çalınan tarihi eser Ankara'da yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:46
Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek
09:31
Lübnan'da çatışmaya giden süreç işgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla başladı
09:28
Ateşkesin ardından Lübnan ordusu ülkenin güneyinde konuşlanmak için çalışmalarını sürdürüyor
09:33
Kapadokya'da balonlar gökyüzüne yeniden renk kattı
09:24
Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı
09:44
'Yenidoğan çetesi' davasında ikinci duruşma
Kapadokya'da balonlar gökyüzüne yeniden renk kattı
Kapadokya'da balonlar gökyüzüne yeniden renk kattı
FOTO FOKUS
Bilim insanları evrenin en büyük simülasyonunu oluşturdu
Bilim insanları evrenin en büyük simülasyonunu oluşturdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ