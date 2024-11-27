Puslu 0.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.11.2024 08:17

Isparta'da 7 yıl önce çalınan tarihi eser Ankara'da yakalandı

Isparta'nın Yalvaç İlçesinde 2017 yılında sergilendiği Müze Müdürlüğü bahçesinden çalınan yaklaşık bin 600 yıllık mezar steli, Ankara'da polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Isparta'da 7 yıl önce çalınan tarihi eser Ankara'da yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Geç Roma dönemine ait, yaklaşık bin 600 yıllık olan ve üzerinde Grekçe Roma Ordusunda görevli Diodoros isminde Optio (Hemen her görevi üstlenmiş ve bundan dolayı çok çeşitli görevleri yerine getirmiş kişilere verilen bir rütbe) görevinde bulunan komutana ithafen yapılan mezar steli, 31 Ekim 2010 tarihinde Nevşehir’den Isparta'nın Yalvaç ilçesine tarihi eser satmaya geldiği belirlenen 4 kişinin Eğirler Köyü yakınlarında durdurulması sonucu ele geçirilmişti.

2014 yılından itibaren Yalvaç Müzesi Müdürlüğü envanterine giren eser, 2017 yılında sergilendiği Yalvaç Hükümet Konağı ve Adliye Binası ortasındaki demir korkuluklarla çevrili Müze Müdürlüğü bahçesinden çalındı.

Ankara'da yakalanarak envantere tekrar kazandırıldı

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü sitesinde Kaybolan Kültür Varlıkları Listesi'nde bulunan tarihi eserin Ankara'da olduğu bilgisi üzerine polis harekete geçti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda tarihi eseri Ankara'ya getirdikleri ve satmaya çalıştıkları iddiası ile 4 kişi gözaltına alındı.

Polis tarafından el konulan yaklaşık bin 600 yıllık mezar steli envantere tekrar kazandırıldı.

Operasyonların sonucunda gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklanırken 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Ankara Isparta Kaçakçılık Tarihi Eser
Sıradaki Haber
56 ilde tefecilere ve dolandırıcılara operasyon: 166 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:46
Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek
09:31
Lübnan'da çatışmaya giden süreç işgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla başladı
09:28
Ateşkesin ardından Lübnan ordusu ülkenin güneyinde konuşlanmak için çalışmalarını sürdürüyor
09:33
Kapadokya'da balonlar gökyüzüne yeniden renk kattı
09:24
Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı
09:44
'Yenidoğan çetesi' davasında ikinci duruşma
Kapadokya'da balonlar gökyüzüne yeniden renk kattı
Kapadokya'da balonlar gökyüzüne yeniden renk kattı
FOTO FOKUS
Bilim insanları evrenin en büyük simülasyonunu oluşturdu
Bilim insanları evrenin en büyük simülasyonunu oluşturdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ