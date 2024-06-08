Yusufeli Barajı'nın ikiye böldüğü köyde manzaranın keyfini yaşıyorlar

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde projelendirilen, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile kemer baraj sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES inşası tamamlandı.

Baraj inşası sürecinde Yusufeli halkı, sular altında kalan köylerinden, yeni inşa edilen yerleşim yerlerine taşındı.

Su tutma işlemi 15 Haziran'da tamamlanacak

22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini, sular altında bıraktı.

Kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak olan Yusufeli Barajı'nda su tutma işlemleri 15 Haziran'da tamamlanacak.

Ekonomiye 5 milyar lira katkı sağlayacak

Üç farklı ünitedeki toplam 558 megavat kurulu gücüyle yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretimi kapasitesine sahip Yusufeli Barajı ve HES'te üretilecek elektrik enerjisiyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar lira katkı sağlanması ön görülüyor.

Baraj gölü manzarasının sevincini yaşıyorlar

Barajda enerji üretimi için ıslak testler devam ederken yeni yerleşim alanlarına taşınan 7 köyden 164 haneli Çeltikdüzü köyünde de 80’i aşkın yapı su altında kaldı.

Yamaçta kurulu köyün, yüksek kesimlerinde yaşayanlar, bir yandan komşularından ayrılmanın hüznünü, diğer yandan da evlerinin baraj gölü manzaralı olmasının sevincini yaşıyor.

Köyü ziyaret ederek hatıralarını yad eden vatandaşlar, baraj gölünün manzarasını evlerinin pencere ve balkonlarından seyrediyorlar. Köylüler, alt ve üstyapı eksikliklerinin giderilmesini talep ediyor.

"Köyümüzün yüzde 50'si sular altında kaldı"

Çeltikdüzü köyü Muhtarı Davut Polat, "Baraj sonrası su tutulmasıyla köyümüzün yüzde 50'si sular altında kaldı. Köylülerimizin bir kısmı yeni ilçeye, bir kısmı ise köyün yukarısında yapılan yeni yerleşim yerine taşındı. Burada kalan evler baraj kotunun hemen üstünde göl manzaralı oldu. Köyümüzün yarı hanesi köyün üst bölgesine yerleşirken, kamulaşmayan hane sahipleri ise göl manzaralı evlerinde oturuyorlar" dedi.

"Komşularımın yarısı gitti, keşke gitmeselerdi"

Seba Küçük ise "Köyümüzün yarısı sular altında, komşularımın yarısı gitti. Keşke gitmeselerdi. Evim su altında kalmadı, manzaram da çok güzel. Burada deniz kenarında tek başıma yaşıyorum" diye konuştu.

"Köyümüz göl manzaralı oldu"

Hafiz Akçin de "Köyümüz göl manzaralı oldu ama komşularımızın yarısı yeni yerleşim yerine gitti, burada yaşamımızı sürdürmeye çalışıyoruz" dedi.