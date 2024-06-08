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Türkiye
AA 08.06.2024 10:33

Adıyaman'da ele geçirilen hastalıklı etler imha edildi

Adıyaman'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince toplam 650 kilogram tüberkülozlu et ele geçirildi. Hastalıklı etler yapılan incelemelerin ardından imha edildi.

Adıyaman'da ele geçirilen hastalıklı etler imha edildi
[Fotograf: İHA]

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren bazı kasaplarda kaçak kesim yapıldığına dair bilgi üzerine denetim yaptı.

Harekete geçen ekipler, 3 farklı kasapta toplam 650 kilogram et tespit etti. Etler bir soğuk hava deposuna götürülerek muhafaza altına alınırken etlerden numuneler alındı. Yapılan incelemelerde etlerde tüberküloz hastalığı tespit edildi.

Adıyaman'da ele geçirilen hastalıklı etler imha edildi

Ekipler, hastalıklı etleri Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde soğuk hava deposundan alarak katı atık tesisine götürdü. Etler burada iş makinelerinin açtığı çukura atılarak imha edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. 

Adıyaman'da ele geçirilen hastalıklı etler imha edildi

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