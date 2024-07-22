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Türkiye
TRT Haber 22.07.2024 08:16

Yurt genelinde sıcaklık mevsim normalleri üzerinde

Bu hafta sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Güney bölgelerinde sıcaklığın 42 dereceyi bulması tahmin edilirken uzmanlar öğlen saatlerinde vatandaşların güneş çarpmasına karşı tedbirli olması gerektiğini hatırlattı.

Yurt genelinde sıcaklık mevsim normalleri üzerinde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftada hava durumuna dair bilgileri paylaştı.

Yeni haftada, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.

Yeni haftada, Denizli, Manisa, Diyarbakır, Şanlıurfa'da termometrelerin 42 dereceyi bulması tahmin ediliyor.

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