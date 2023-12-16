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Türkiye
AA 16.12.2023 10:27

Yurt dışından getirilecek elektronik eşyaların bandrol bedellerinde değişikliğe gidilmedi

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi cihazlar için 2024 yılında tahsil edilecek bandrol bedellerinde değişiklik yapılmadı.

Yurt dışından getirilecek elektronik eşyaların bandrol bedellerinde değişikliğe gidilmedi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, söz konusu ürünler için 2019 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer alan avro cinsinden bandrol bedelleri gelecek yıl da geçerli olacak.

Bu kapsamda, televizyon için 8-80 avro, radyo için 1-2 avro, video için 18 avro, televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9-21 avro, set üstü medya kutuları ve her türlü uydu alıcı için 7 avro, radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1-18 avro, görsel ve işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar için 2-15 avro, cep telefonları için 20 avro, bilgisayarlar için 10 avro karşılığı Türk lirası bandrol bedeli alınacak.

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