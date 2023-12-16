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Türkiye
TRT Haber 16.12.2023 09:14

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Yurdun iç ve batı kesimlerinde yağış görülecek. Yağışlar Marmara, Ege'nin kıyı ve kuzeybatısı ile Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz bölgesinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Gümüşhane çevreleri, Bursa'nın yüksekleri ile Ankara ve Sivas'ın kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Öte yandan kuvvetli yağış beklenen, Antalya, Aydın, Burdur, Isparta, Manisa ve Muğla, kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen, Bursa, Edirne, İstanbul, İzmir, Tekirdağ, kuvvetli rüzgar beklenen, Kocaeli, Sakarya, Yalova için "sarı", kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen Balıkesir, Çanakkale ve Kırklareli için "turuncu" kodlu uyarıda bulunuldu.

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