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Türkiye
AA 16.12.2023 08:11

81 ilde "Çember-9 Operasyonu: 2 bin 842 firari yakalandı

Son 3 gün içinde 81 ilde eş zamanlı olarak aranan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen “Çember-9 Operasyonları"nda arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı.

81 ilde "Çember-9 Operasyonu: 2 bin 842 firari yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 3 günde, 81 ilde arama kaydı bulunan firarilere yönelik eş zamanlı "Çember-9" operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

Operasyon kapsamında hakkında arama kaydı bulunan 2 bin 842 firarinin yakalandığını belirten Yerlikaya, yakalananlardan 2 bin 820'sinin 0-5 yıldır, 14'ünün 5-10 yıldır, 8'inin ise 10 yıl ve üzeri süredir arandığını belirtti.

Yerlikaya, firarilerden 199'unun hırsızlık,132'sinin dolandırıcılık, 65'inin yağma, 38'inin adam öldürme, 35'inin cinsel suçlar, 480'inin narkotik suçlar, 43'ünün terör, 334'ünün kaçakçılık ve organize suçlar nedeniyle aramasının bulunduğunu kaydetti.

Bu kişilerin yol aramalarında, ev ve iş yerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonları yöneten valiler, kaymakamlar, il jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri, sahil güvenlik komutanlığını ve operasyonlara katılan polis ve jandarmaları tebrik etti.

Paylaşımında operasyona ilişkin videoya da yer veren Yerlikaya, "Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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