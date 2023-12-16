Açık 6.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 16.12.2023 01:42

Sakarya'da hafif ticari araçla çarpışan 2 motosikletteki 4 yunus polisi hafif yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan 2 motosikletteki 4 yunus polisi hafif yaralanırken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Sakarya'da hafif ticari araçla çarpışan 2 motosikletteki 4 yunus polisi hafif yaralandı
[Fotograf: DHA]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Milli Egemenlik Caddesi'nden Mithatpaşa istikametine giden hafif ticari araçla devriye görevindeki yunus polislerinin kullandığı motosikletler çarpıştı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 4 polis memurundan 3'ü sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğeri ise Serdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kazanın, yunus ekiplerinin kullandığı motosikletlerin, önlerinde ilerleyen ve sağ şeritten bir anda sol şeride geçen hafif ticari araçla çarpışmasıyla meydana geldiği belirtildi.

ETİKETLER
Sakarya Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Eskişehir'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:41
Eskişehir'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
01:40
Esenyurt'ta hafif ticari araç dükkana daldı: 2 yaralı
01:35
İsrail'in Gazze'deki 3 esiri öldürmesinin ardından Tel Aviv'de gösteri düzenlendi
01:32
Bursa'da otomobil köprüden düştü: 4 yaralı
01:28
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal'dan acil ateşkes çağrısı
01:26
Rusya: Ukrayna Kırım'a saldırı düzenledi
İsrail güçleri, Anadolu Ajansı muhabirine müdahalede bulundu
İsrail güçleri, Anadolu Ajansı muhabirine müdahalede bulundu
FOTO FOKUS
Motokuryeler için teslimat süresi baskısı sona erecek
Motokuryeler için teslimat süresi baskısı sona erecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ