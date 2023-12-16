Esenyurt'ta hafif ticari araç dükkana daldı: 2 yaralı

Esenyurt'ta hafif ticari aracın ismi öğrenilemeyen sürücüsü, sokak üzerinde ilerlediği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek bir dükkanına daldı.

Bu sırada, dükkan içerisinde bulunan Reşat Özcan ile Orhan Pasul aracın çarpması sonucu hafif şekilde yaralanırken, aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kazayı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dükkan içerisine giren hafif ticari araç çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkartılırken, polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.