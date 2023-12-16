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Türkiye
AA 16.12.2023 01:24

İzmir'de 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 57 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'de 57 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Menderes ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 57 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Öte yandan Dikili ilçesi açıklarında durdurulan lastik bottaki 43 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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