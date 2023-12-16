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Türkiye
AA 16.12.2023 01:40

Eskişehir'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Eskişehir'de bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Eskişehir'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
[Fotograf: AA]

Eskişehir Geri Dönüşümcüler Sitesi'ndeki bir tesiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarmanın çevresinde güvenlik önlemi aldığı tesisteki yangına, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, 1. Hava Kuvvet Komutanlığı ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Eskişehir'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangın kontrol altına alındı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, bölgede incelemelerde bulundu.

Vali Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin ihbarın ardından hızla bölgeye sevk edildiğini ve müdahaleye başladığını söyledi.

15 araç ve 35 personelin alevlere müdahale ettiğini belirten Aksoy, "Şu anda yangın kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Yangının çıkış nedeniyle ilgili olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını yapacak. Tespitimiz neyse onu da daha sonra kamuoyuyla paylaşırız. Geçmiş olsun. Allah beterinden korusun" diye konuştu.

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