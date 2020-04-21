İspanya'dan THY uçağıyla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen 93 Türk vatandaşı, polis eşliğinde otobüslerle Tokat'a götürüldü.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirilen yolcular, KYK Ballıca Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Polis ekipleri de bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

[Fotoğraf: AA]

Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları, Tokat Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.

Irak’taki Türk vatandaşlarının yurda dönüşleri devam ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışma kapsamında Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği’nin desteğiyle Bağdat’ın çeşitli semtlerinde bulunan 366 Türk vatandaşı, tahsis edilen otobüsler vasıtasıyla bulundukları yerlerden alınarak, karayoluyla Türkiye’ye döndü.

Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, “Türkiye, koronavirüs salgını nedeniyle bir süreden beri devam ettirdiği, Irak’taki vatandaşlarının Türkiye’ye dönüşlerinin sağlanması çalışmalarını yaklaşan ramazan ayı öncesinde hızlandırdı.” ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Türk vatandaşları Habur Sınır Kapısı’na vardıklarında yetkililer tarafından sağlık kontrollerine tabi tutularak, 14 gün süreyle karantinaya alınacakları Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına götürülecek.

İlgili kurumların yürüttüğü ortak çalışma ve Bağdat Büyükelçiliği’nin kolaylaştırıcı rolü ile bugüne kadar 2 bine yakın Türk vatandaşı havayolu ve karayolu ile Irak’tan Türkiye’ye döndü.

Almanya'daki 580 Türk yurda döndü

Tahliye kapsamında Almanya'nın Frankfurt şehrinden kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, Ordu-Giresun Havalimanı'na indi.

Uçaktaki 210 Türk vatandaşı, alınan tedbirlerin altında havalimanında bekletilen otobüs ve minibüslere yerleştirildi.

Araçlar, daha sonra polis eşliğinde Giresun'a hareket etti.

Almanya'dan getirilen Türkler, Giresun'daki yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak.

Almanya'daki 238 Türk vatandaşı THY uçağıyla Samsun'a götürüldü

Tahliye operasyonu kapsamında Almanya'dan 238 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı, Samsun Çarşamba Havalimanı'na indi.

Görevliler tarafından uçağın içinde pasaport kontrolü yapılan ve sağlık taramasından geçirilen yolcuların bavulları da AFAD ekiplerince dezenfekte edildi.

Yolcular, bu imkanı sağladığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile organizasyonu gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Yurt dışından getirilenler, daha sonra, karantina sürecini geçirecekleri Sinop'a gitti.

Sinop'ta Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Mahmut Kefevi Kız Öğrenci Yurdu'nda görevliler tarafından karşılanan vatandaşlar, odalarına yerleştirilmeye başlandı.

Emniyet ekipleri de yurt çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Almanya'dan getirilen 132 Türk vatandaşı Uşak'ta karantinaya alındı

Frankfurt Havalimanı'ndan 132 yolcusuyla kalkan Türk Hava Yollarına ait uçak, Uşak Havalimanı'na indi.

Uçakta ateşleri ölçülerek otobüslere bindirilen Türkler, gözlem altında tutulacakları Latife Hanım Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu'na götürüldü.

Yurttaki tek kişilik odalara yerleştirilen Türk vatandaşlarının, 14 günlük karantina süreci tamamlanınca gidecekleri noktalara yönlendirileceği aktarıldı.

İrlanda'dan getirilen 115 Türk vatandaşı Kars'taki yurtlara yerleştirildi

İrlanda'dan kalkan uçakla Kars Harakani Havalimanı'na getirildi.

Burada yapılan sağlık kontrolünde ateşleri yüksek olan bazı vatandaşlar ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesine götürüldü.

Çantaları dezenfekte edilen diğer vatandaşlar daha sonra otobüslerle kalacakları KYK İpek Yolu Öğrenci Yurdu'na götürüldü.

İngiltere'den getirilen 333 kişi, Kırıkkale'deki yurda yerleştirildi

Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen biri bebek 333 kişi, polis eşliğinde 15 otobüsle Kırıkkale'ye götürüldü.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ümmü Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na getirilenler, ateşleri ölçüldükten sonra tek kişilik odalara yerleştirildi.

Polis ve jandarma ekipleri, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

[Fotoğraf: AA]

AK Parti Kırıkkale Gençlik Kolları Başkanı Halil Özarslan ve beraberindekiler, ellerindeki Türk bayraklarıyla vatandaşları karşıladı.

Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçlarının Kırıkkale Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacağı belirtildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görevli psikolog ve sosyologlar da karantina altındaki vatandaşlara destek sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, yaklaşan ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla tahliye operasyonu başlatılmıştı.