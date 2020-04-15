Dışişleri Bakanlığı yaptığı paylaşımda 14 Mart'tan bu güne yapılanlar tabloyla anlatıldı.

Dışişlerinin verilerine göre, virüsle mücadele kapsamında bugüne kadar, 53 Bin çağrı cevaplandı.

Bugüne kadar özel izinlerle yapılan uçuşlarla 70 ülkeden 25 binden fazla Türk vatandaşının dönüşü sağlandı.

139 Dış temsilciliklere maske eldiven ve dezenfektan gönderildi.

Ayrıca, Türkiye 106 ülke ve Birleşmiş Milletlerden tıbbi malzeme talebi aldı.

Bu kapsamda 34 ülkeye hibe ve ihracat izni yardımı sağlandı.

e-konsolosluk üzerinden de Türk vatandaşlarının ihtiyaç ve taleplerine cevap verilmeye devam ediliyor.



