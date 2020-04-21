Haber Giriş: Kaynak: İHA
Aksaray'da çatı yangını
[Fotoğraf: İHA]
Aksaray’da 5 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Küçük Bölcek Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan Bahçeşehir Konutlarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle 5 katlı apartmanın çatısından aniden dumanlar yükselmeye başladı.
Yangını fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın kontrol altına alınıp söndürüldükten sonra ekipler tarafından soğutma çalışmaları yapıldı.
Apartman sakinleri yangının söndürülmesiyle rahat bir nefes aldı.
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