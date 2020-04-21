Keçiören ilçesindeki Fatih Caddesi'nde, Selçuk Doğan yönetimindeki 06 HC 2878 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine, ardından da savrularak ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen otomobil takla atarak ters döndü.

Araç hurdaya döndü

Hurda yığınına dönen otomobilden kopan kaporta, lastik ve akü gibi parçalar metrelerce uzaklığa savruldu.

[Fotoğraf: DHA]

Kazada, sürücü Doğan ile araçta bulunan Metin Can Kabadayı ağır yaralandı.

Yaralı Doğan, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Kabadayı ise Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.