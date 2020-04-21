Haber Giriş: Kaynak: DHA
Ankara'da ağaca ve direğe çarpan otomobil ters döndü: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki aydınlatma direği ve ağaca çarparak karşı şeride geçip ters döndü. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.
Keçiören ilçesindeki Fatih Caddesi'nde, Selçuk Doğan yönetimindeki 06 HC 2878 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine, ardından da savrularak ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen otomobil takla atarak ters döndü.
Araç hurdaya döndü
Hurda yığınına dönen otomobilden kopan kaporta, lastik ve akü gibi parçalar metrelerce uzaklığa savruldu.
[Fotoğraf: DHA]
Kazada, sürücü Doğan ile araçta bulunan Metin Can Kabadayı ağır yaralandı.
Yaralı Doğan, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Kabadayı ise Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: ankara trafik Kazası refüj otomobilSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 05:44
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