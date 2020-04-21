Haber Giriş: Kaynak: İHA
Van'da kamyonet dereye uçtu, 2 kişi boğulmaktan son anda kurtuldu
[Fotoğraf: İHA]
Van’ın Çatak ilçesinde dereye uçan kamyonette sıkışan 2 kişi, boğulmaktan son anda güvenlik korucuları ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çatak- Van karayolu üzerinde bulunan Kanispi Şelalesi civarında, kamyonet, bilinmeyen bir nedenden dolayı Çatak Çayı’na uçtu.
Bölgede görev yapan güvenlik korucuları, kazayı görmeleriyle birlikte suda ters dönen kamyonettekileri kurtarmak için azgın suya aldırış etmeden yardıma koştu.
Kaza ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çatak Grup Amirliği ekipleri olay yerine giderek güvenlik korucuları ile birlikte yaralıları boğulmaktan kurtardı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Çatak Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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