Yurt dışında yaşayan yaklaşık 6,5 milyon Türk vatandaşın eğitimden ulaşıma, hukuktan ekonomiye, sosyal alanlardan ticarete pek çok alanda, yaşadıkları ülkelerde ve Türkiye'deki işlemlerini kolaylıkla tamamlayabilmesi için birçok yasal düzenleme hayata geçirildi.

Ana vatanından ayrı düşen milyonlarca vatandaşın, yasal işlemlerini daha kolay ve rahat tamamlayabilmesi için önceki yıllarda hayata geçirilen uygulamalar doğrultusunda, artık yabancı ülkelerde verilen boşanma kararları Türkiye'de tanınıyor.

Oy verme, nüfus ve bankacılık işlemleri, Türkiye'ye geliş ve gidişlerde yaşanan sorunlar başta olmak üzere pek çok alanda iyileştirmeler de hayata geçirildi.

Yurt dışındaki vatandaşların eğitim, ulaşım ve resmi işlemlerini daha rahat ve hızlı yapabilmesi için hukuk alanlarda yeni adımlar atıldı. Yeni düzenlemelerle artık vatandaşlar noter, diploma denkliği, adli sicil işlemlerini ve sınır kapılarındaki geçişleri daha rahat yapıyor.

Noter hizmetlerinde kolaylık

Yapılan düzenlemeler arasında yurt dışında yaşayan vatandaşlara, konsolosluklar aracılığıyla verilen noter hizmetleri de yer alıyor. Vatandaşların bu hizmete erişimi, kurumlar arasında gerekli eş güdümün sağlanmasının ardından kolaylaştı.

Daha önce vatandaşlar, yurt dışında işleme konulan noter belgelerini postayla Türkiye'ye göndermek zorunda kalıyordu. Yeni düzenlemenin ardından, süre ve hak kayıplarına yol açan bu uygulamaya son verildi. Böylece vatandaşların yurt dışında yaptığı noter işlemlerine dair belgelerinin, Türkiye'de derhal kullanmasının da önü açılmış oldu.

Diploma denkliklerinde internetten başvuru imkanı

Eğitim alanında hayata geçirilen düzenlemeler kapsamında, yurt dışında yaşayan vatandaşlara internet üzerinden diploma denklik başvuru imkanı sağlandı.

Yeni düzenlemeye göre, yurt dışından alınan yükseköğretim diplomalarının denklik başvuruları "e-Devlet" veya YÖK'ün web sayfası üzerinden yapılabiliyor. Türk vatandaşların başvuruları "e-Devlet" üzerinden, yabancıların başvuruları da YÖK'ün web sayfasından alınıyor.

Yeni düzenleme, YÖK tarafından başvuru sahiplerine yapılacak bildirimlerin hem posta yoluyla hem de elektronik yolla yapılabilmesine olanak sağlıyor.

Gerekli tüm belgelerin sisteme yüklenmesinin ardından, başvuru sahibinden 15 günde evrakların aslı isteniyor, daha sonra başvuru sahibine randevu veriliyor.

Belgelerin kontrolünün ardından belge asılları, başvuru sahibine veya resmi vekaletnamesi bulunan vekiline "görülmüştür" kaşesi vurulduktan sonra iade ediliyor.

Yabancı dilde adli sicil belgesi almak kolaylaştı

Hayata geçirilen bir diğer uygulama da yabancı dilde adli sicil belgesi almaya getirilen kolaylık oldu.

Daha önce yurt dışında adli sicil belgeleri yalnızca Türkçe olarak veriliyordu, şimdi ise artık vatandaşlar, yabancı dilde hazırlanmış adli sicil belgelerini doğrudan Türkiye'nin dış temsilciliklerinden alabiliyor.

Dış temsilciliklerde Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Felemenkçe, Danca ve Portekizce olmak üzere 8 yabancı dilde adli sicil belgesi verilmeye de başlandı.

Gümrükte kolaylık

Türkiye'yi ziyaret etmek isteyen vatandaşların, ana vatana geliş ve gidişlerinde gümrük kapılarındaki işlemlerini daha hızlı yapabilmeleri için çeşitli düzenlemeler yapıldı.

Ticaret Bakanlığınca hizmete konulan "Taşıt Ön Beyan Uygulaması" ile yabancı plakalı özel araçlarıyla Türkiye'ye giriş yapacak yolcular, gümrük kayıt işlemlerini artık daha kolay ve hızlı tamamlıyor.

Yurt dışından Türkiye'ye karayoluyla gelen ve internetten araçlarının kaydını yola çıkmadan yaptıranlar, gümrük kapılarında işlemlerini daha hızlı tamamlayarak uzun kuyruklarda beklemeden sınırdan geçiyor.

Uygulamadan yararlanmak için vatandaşların, Türkiye'ye gelecekleri tarihten 15 gün önce Ticaret Bakanlığının "www.ticaret.gov.tr" internet sayfasındaki "E-İşlemler" menüsünden araçlarının kaydını yaptırması yeterli oluyor.

Kayıt işlemlerinde, araç sahibi araçta yoksa, vekaletle aracı getirenin pasaport bilgilerinin sisteme girilmesi gerekiyor.

Türkiye'de kalma süreleri 30'dan 90 güne çıkarıldı

Yurt dışında yaşayanların Türkiye'ye getirdiği ve şirket adına kayıtlı araçlara verilen 30 günlük süre de geçen ay 90 güne uzatıldı.

Yeni düzenlemeyle, şirket adına kayıtlı araçların Türkiye'den başkası tarafından çıkartılması da kolaylaştırıldı.

Önceki uygulamaya göre, yabancı şirketlere kayıtlı araçların, başkası tarafından Türkiye'den çıkartılmak istenmesi durumunda vekalet veren ve alan kişinin gümrük idaresine birlikte gitmesi gerekiyordu. Artık vatandaşların elçilik, konsolosluk veya noterlerde onaylatılmış bir vekaletnameyle gümrük idaresine başvurması yeterli.

Ayrıca, şirket üzerine kayıtlı araçlar 90 gün, kişilere kayıtlı araçlar ise 730 gün Türkiye'de kalabiliyor.

Kaynak: AA