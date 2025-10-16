Açık 18.6ºC Ankara
Türkiye
AA 16.10.2025 09:59

Yurt dışına kaçırılmak istenirken ele geçirilen 1431 saka kuşu doğaya salındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenirken ele geçirilen 1431 saka kuşunun doğal ortamına salındığını belirtti.

Yurt dışına kaçırılmak istenirken ele geçirilen 1431 saka kuşu doğaya salındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Saka kuşlarının özgürlüğüne kavuştuğuna işaret eden Yumaklı, "Hatay'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerimizin ortak çalışmasıyla 1431 saka kuşu yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenirken ele geçirilerek, doğal ortamına salındı. Sorumlulara 10 milyon 897 bin lira idari para ve tazminat cezası uygulandı." ifadelerini kullandı.

 

Yumaklı, yaban hayatını ve biyolojik çeşitliliği korumak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

