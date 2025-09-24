Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıklar azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki üç günlük süreçte Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren kuzey ve iç kesimlerde azalarak Ankara'da 22, İstanbul'da 23, Samsun'da 20, Trabzon'da 21 dereceye gerileyecek.

Yurdun güney kesimlerinde ise hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.