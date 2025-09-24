Açık 22.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 24.09.2025 08:16

Usulsüz gayrimenkul satışıyla vatandaşlık sağlayan suç örgütü çökertildi

İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, yabancıların Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yapan organize suç örgütü çökertildi, 106 şüpheli yakalandı.

Usulsüz gayrimenkul satışıyla vatandaşlık sağlayan suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya NSosyal hesabından, elebaşı M.A. olan ve yabancıların Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yapan organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı olarak "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, göçmen kaçakçılığı, suçtan elde edilen mal varlığını aklama, nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik" suçlarına yönelik yapılan operasyonlarda 106 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin, 451 yabancıya aileleri ile birlikte Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yaptığı tespit edildi. Bu yabancıların vatandaşlıklarının iptal edilmesi için işlemler başlatıldı.

Şüphelilerin holding şirketler grubuna, 5 farklı anonim şirketine, 1240 apartman dairesine, 47 otomobiline, 65 arsaya ve banka hesaplarından oluşan mal varlığına el konuldu.

Bakan Yerlikaya açıklamasının devamında, "Valimizi, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığını, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğümüzü, MASAK çalışanlarını ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

 

 
 
ETİKETLER
Ali Yerlikaya İstanbul Suç Örgütü
Sıradaki Haber
Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:14
Kapasite kullanım oranı eylülde arttı
10:06
Borsa güne yükselişle başladı
10:10
Brent petrolün varili 67,04 dolardan işlem görüyor
10:05
Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıklar azalacak
09:56
Araştırma: Tek bir içki bile bunama riskini artırıyor
09:54
Astronomlar ilk kez karanlıkta doğan bir bebek gezegenin fotoğrafını çekti
Nevşehir'de Kadıkalesi'nden kaya kopması yaşanan alanda çalışma başlatıldı
Nevşehir'de Kadıkalesi'nden kaya kopması yaşanan alanda çalışma başlatıldı
FOTO FOKUS
Antalya'da toptancı halinde patlama
Antalya'da toptancı halinde patlama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ