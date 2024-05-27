Hafif Sağanak Yağışlı 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 27.05.2024 06:34

Yurdun iç kesimlerinde sağanak bekleniyor: 13 ile sarı uyarı

Yurt genelinde bir süredir yağışlı hava hakim. Yeni haftada özellikle yurdun iç, kuzey ve güney kesimlerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Cuma gününden itibaren yağışlı hava sisteminin yurdu terk etmesiyle sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Yurdun iç kesimlerinde sağanak bekleniyor: 13 ile sarı uyarı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Yer yer bazı bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor.

Hafta başında başlayacak yağışlar hafta ortasına kadar devam edecek.

13 ile sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 ili sarı kodla uyardı. Aksaray, Çorum, Karaman, Kırıkkale, Konya, Niğde, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Sivas'ta gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Hafta sonu sıcaklık mevsim normallerinin üstüne çıkacak

Hava sıcaklığı pazartesi ve salı günü mevsim normallerinin altında olacak. Perşembe ve cuma günü yağışlar yurdun büyük kısmını terkedecek.

Cuma gününden itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Ankara ve İstanbul'da yer yer sağanak geçişleri olacak

Ankara’da özellikle bugün sabah saatlerinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor, salı ve çarşamba günü yağış beklenmiyor.
 
İstanbul’da sadece salı günü yerel sağanak tahmin ediliyor. İzmir’de yağış beklenmiyor parçalı ve bulutlu bir hava olacak.
ETİKETLER
Hava Durumu Sağanak Meteoroloji
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde seyir halindeki tır küle döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:55
AB dışişleri bakanları toplanıyor
06:52
Türkiye'nin Afrika diplomasisini Batı'nın gündeminde
06:51
Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 5 gözaltı
06:42
Kırklareli'nde seyir halindeki tır küle döndü
04:37
İsrail'in Gazze'ye saldırıları İstanbul'da protesto edildi
04:02
Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Şampiyon Galatasaray
Şampiyon Galatasaray
FOTO FOKUS
İsrail Refah'ta çadır kenti vurdu
İsrail Refah'ta çadır kenti vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ