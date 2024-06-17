Açık 30.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.06.2024 16:02

İzmir'de orman yangını

İzmir'in Buca, Çiğli ve Aliağa ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

İzmir'de orman yangını

Buca ilçesinde çevre yolunun batısındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangına 4 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 5 dozer ile müdahale ediliyor.

Aliağa ilçesi Yayakent Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın konumda çıkan orman yangını da 1 helikopter, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çiğli ilçesinde de Egekent Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda etkili olan yangına karadan ve havadan müdahale edildi.

ETİKETLER
İzmir Orman Yangını
Sıradaki Haber
Şırnak'ta terör örgütlerine operasyon: 10 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" paylaşımı
15:42
Putin, 24 yıl sonra Kuzey Kore’yi ziyaret edecek
15:19
Şırnak'ta terör örgütlerine operasyon: 10 gözaltı
15:00
Bakan Özhaseki: Hedefimiz daha yeşil bir Türkiye
15:15
Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı
14:41
İstanbul Havalimanı'nda en yüksek ikinci uçuş sayısına ulaşıldı
Kazakistan’da Göktürkler dönemine ait Tamgalı petroglifleri halen korunuyor
Kazakistan’da Göktürkler dönemine ait Tamgalı petroglifleri halen korunuyor
FOTO FOKUS
Gazze'de İsrail bombardımanı altında bayram...
Gazze'de İsrail bombardımanı altında bayram...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ