Hafif Sağanak Yağışlı 12.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.05.2024 04:35

İsrail'in Gazze'ye saldırıları İstanbul'da protesto edildi

İsrail'in Refah'ta Filistinli sivillerin bulunduğu kampa savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırı, İstanbul'un farklı noktalarında protesto edildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları İstanbul'da protesto edildi

İsrail tarafından yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı çadırlara düzenlenen saldırıda 40'ın üzerinde kişi hayatını kaybederken, Türkiye'de de saldırıya tepki gösteren çok sayıda kişi İstanbul'un farklı noktalarında bir araya geldi.

Sosyal medya platformlarında yapılan çağrıların ardından İsrail Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen bir grup, "Doğu Türkistan'dan Filistin'e ümmet tek ses, tek yürek" yazılı pankart açtı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları İstanbul'da protesto edildi

İsrail'e lanet sloganları atan grup adına konuşan Mahmut Kar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yaklaşık 8 aydır aralıksız sürdüğünü belirterek, tüm dünya ülkelerinin İsrail'i durdurmak için ortak hareket etmesi gerektiğini öne sürdü.

Yine sosyal medya platformlarında yapılan çağrılara kulak veren başka bir grup ise Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan gruptakiler, hayatını kaybeden siviller için dua etti.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları İstanbul'da protesto edildi

Bazı vatandaşlarsa Sarıyer'deki Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu önünde toplandı.

Burada da "Özgür Filistin" yazılı pankart açılırken, gruptakiler tarafından "Kahrolsun İsrail, işbirlikçi ABD" şeklinde sloganlar atıldı.

ETİKETLER
Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması İstanbul
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:02
Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
02:53
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan Refah'taki saldırıya tepki
02:43
Şampiyon Galatasaray İstanbul'a geldi
02:03
Filistin: Refah'ta yerinden edilenlerin hedef alınması tüm sınırları aşan bir katliam
01:39
BM: Yardımlara sadece onlarca kilometre uzakta olan Gazze halkı kıtlığa doğru gidiyor
01:35
Bakan Tunç İsrail'in Refah'ta Filistinlilerin kampına yönelik saldırısına tepki gösterdi
Şampiyon Galatasaray
Şampiyon Galatasaray
FOTO FOKUS
İsrail Refah'ta çadır kenti vurdu
İsrail Refah'ta çadır kenti vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ