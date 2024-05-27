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Türkiye
AA 27.05.2024 01:30

İzmir açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun, Çeşme ve Urla ilçeleri açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı, 29 düzensiz göçmen de yakalandı.

İzmir açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler tarafından sürüklenen lastik bottaki 4'ü çocuk 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çeşme açıklarında da görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsularınca Türk kara sularına itildiği belirlenen can salındaki 7 düzensiz göçmeni kurtardı.

Urla açıklarında ise lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan botta 8'i çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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