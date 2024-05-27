Yurdun iç kesimlerinde sağanak bekleniyor: 12 ile sarı uyarı

Yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Yer yer bazı bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor.
Hafta başında başlayacak yağışlar hafta ortasına kadar devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 ili sarı kodla uyardı. Aksaray, Çorum, Karaman, Konya, Niğde, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Sivas'ta gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Hava sıcaklığı pazartesi ve salı günü mevsim normallerinin altında olacak. Perşembe ve cuma günü yağışlar yurdun büyük kısmını terkedecek.