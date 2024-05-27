Hafif Sağanak Yağışlı 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 27.05.2024 06:34

Yurdun iç kesimlerinde sağanak bekleniyor: 12 ile sarı uyarı

Yurt genelinde bir süredir yağışlı hava hakim. Yeni haftada özellikle yurdun iç, kuzey ve güney kesimlerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Cuma gününden itibaren yağışlı hava sisteminin yurdu terk etmesiyle sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Yurdun iç kesimlerinde sağanak bekleniyor: 12 ile sarı uyarı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Yer yer bazı bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor.

Hafta başında başlayacak yağışlar hafta ortasına kadar devam edecek.

12 ile sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 ili sarı kodla uyardı. Aksaray, Çorum, Karaman, Konya, Niğde, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Sivas'ta gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Hafta sonu sıcaklık mevsim normallerinin üstüne çıkacak

Hava sıcaklığı pazartesi ve salı günü mevsim normallerinin altında olacak. Perşembe ve cuma günü yağışlar yurdun büyük kısmını terkedecek.

Cuma gününden itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Ankara ve İstanbul'da yer yer sağanak geçişleri olacak

Ankara’da özellikle bugün sabah saatlerinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor, salı ve çarşamba günü yağış beklenmiyor.
 
İstanbul’da sadece salı günü yerel sağanak tahmin ediliyor. İzmir’de yağış beklenmiyor parçalı ve bulutlu bir hava olacak.
ETİKETLER
Hava Durumu Meteoroloji Sağanak
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde seyir halindeki tır küle döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:01
BIST 100 haftaya yükselişle başladı
10:01
Brent petrolün varil fiyatı 82,12 dolar
09:52
Çanakkale açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı
09:47
Papua Yeni Gine'de 2 bin kişi toprak altında kaldı
09:42
İsrail'in Gazze'ye gece boyu düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü
09:37
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
İsrail Refah'ta çadır kenti vurdu
İsrail Refah'ta çadır kenti vurdu
FOTO FOKUS
Demokrasiye ilk darbe: 27 Mayıs
Demokrasiye ilk darbe: 27 Mayıs
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ