Açık 30.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 17.06.2024 16:43

Türkiye mavi bayrakta dünya 3'üncüsü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'nin 567 mavi bayraklı plajı ile İspanya ve Yunanistan'ın ardından en temiz denizlere sahip 3'üncü ülke konumunda olduğunu bildirdi.

Türkiye mavi bayrakta dünya 3'üncüsü
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, denizlerin temizliğinin önemli bir göstergesi olan mavi bayraklı plajların sayısının her geçen yıl arttığı vurgulandı.

Mavi bayrağın dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden olduğuna işaret edilen açıklamada, "Dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden mavi bayrakta bu yıl da yerini kimselere kaptırmayan Türkiye, 567 plaj ile İspanya ve Yunanistan'ın ardından en temiz denizlere sahip 3'üncü ülke konumunda." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Mehmet Özhaseki, Mavi Bayrak Programı'nın, gönüllülük esasına dayanan uluslararası bir çevre ödülü programı olduğuna, programın dünyada 50 ülkede uygulandığına işaret etti.

Bakan Özhaseki, mavi bayrakla ilgili ödüllerin her yıl mayıs ayında açıklandığını anımsatarak, 2002'de 140 olan mavi bayrak ödüllü plaj sayısının bu yıl da arttığını, Türkiye'de daha fazla plajda mavi bayrağın dalgalanacağını aktardı.

Özhaseki, "567 plaj, 27 marina, 18 turizm teknesi ve 9 bireysel yat mavi bayrak aldı. Hedefimiz bayrak sayısında dünya birinciliği." açıklamasında bulundu.

Plajlara ait bilgilere Bakanlığın internet sitesinden ulaşılabiliyor

Mavi bayrak için temel oluşturan yüzme alanlarına dair profil belgeleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanıyor.

Türkiye'de bulunan 1400 plaja yönelik bilgiler, "plaj.csb.gov.tr" adresinde yayımlanıyor. Burada, yüzme alanlarına ait koordinat, derinlik gibi fiziksel özelliklerini gösteren bilgilerin yanı sıra meteorolojik özellikler, dalga risk durumları gibi alınacak önlemler de yer alıyor. 

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mehmet Özhaseki
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" paylaşımı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin halkı, bir bayramı daha yine buruk geçiriyor
17:48
Kutsal topraklarda hacılara sağanak sürprizi
17:46
Altun: Doğaya sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır
16:45
Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla zarar veren 2 kişi tutuklandı
16:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" paylaşımı
16:14
İzmir'de orman yangını
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyindeki Sonoma bölgesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyindeki Sonoma bölgesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
FOTO FOKUS
Kutsal topraklarda hacılara sağanak sürprizi
Kutsal topraklarda hacılara sağanak sürprizi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ