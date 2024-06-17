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Gündem
AA 17.06.2024 16:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 21 yılda 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için sürdürdüğümüz çalışmalara bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" paylaşımı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Sosyal medya hesabından "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" dolayısıyla paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Son 21 yılda 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için sürdürdüğümüz çalışmalara bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz."

 

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