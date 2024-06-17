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Türkiye
AA 17.06.2024 16:43

Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla zarar veren 2 kişi tutuklandı

Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı.

Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla zarar veren 2 kişi tutuklandı

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na dün baltayla saldırıp zarar vermelerinin ardından gözaltına alınan Y.K. ve yeğeni Z.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen dayı yeğen, adliyeye götürüldü.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Atatürk Anıtı'na dün 2 kişinin baltayla zarar verdiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramış, olay yerine gelen polis ekipleri, Y.K. ve yeğeni Z.A.'yı yakalamıştı.

Polis ekipleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta personelinin incelemesinde, anıtta 13 darbe izi tespit edilmişti. Belediye görevlileri, anıttaki darbe izlerini silmişti.

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