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Türkiye
TRT Haber 30.06.2025 19:10

Yurdun dört bir yanında alevlerle mücadele sürüyor

Sıcaklıkların yükselmesiyle birçok noktada orman yangınları çıktı. Hatay'ın Antakya, Manisa'nın Akhisar, İzmir'in Menderes ve Seferihisar, Muğla'nın Bodrum ilçelerinde ormanlık alanlarda alevler yükseldi. Rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştiriyor. Antalya, Mardin, Osmaniye, Aydın ve Mersin'de çıkan orman yangınları ise büyümeden söndürüldü.

Yurdun dört bir yanında alevlerle mücadele sürüyor

Ormanlık alanlardan alevler yükseldi, havadan ve karadan müdahale başladı. Etkili olan rüzgar ekiplerin işini daha da zorlaştırdı. Yurdun dört bir yanında alevlerle mücadele sürüyor.

Hatay'ın Antakya ilçesi Karaali mevkiinde orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisi ile hızla yayıldı.

İhbar üzerine orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı. Yangın, yerleşim yerlerine yaklaşınca tedbir alındı. Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.

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Şiddetli rüzgarla alevler yayıldı

İzmir'de Aliağa ve Foça'nın ardından bu kez Menderes ve Seferihisar'da art arda yangın çıktı.

Alevler, yerleşim yerlerine sıçradı, çok sayıda ev, araç zarar gördü. Ekipler alevlerle mücadele ederken mahsur kalanlar için de seferber oldu. Şiddetli rüzgar, müdahaleyi güçleştirdi.  

Menderes ve Seferihisar'da çıkan yangınlar yaklaşık 12 kilometrelik bir alanda etkisini artırdı. 281 arazöz ve iş makinesi desteğinde bin 113 personel, 10 mahalleyi etkileyen yangınlara karşı seferber oldu.  

Alevler yazlık sitelere kadar ilerledi. Bazı ev ve araçlara sıçradı.

Manisa'da 3 uçak, 5 helikopter, 85 arazöz, 31 iş makinesi görevde

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki orman yangını 3'üncü gününde. Rüzgarın etkisiyle devam eden yangına 3 uçak, 5 helikopter, 85 arazöz, 31 iş makinesi ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent Mahallesindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildi. Bu sırada bir alışveriş merkezi boşaltıldı.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yurdun güney ve güneydoğusundaki birçok ilden de orman yangını haberleri geldi. Adana'nın Kozan ilçesindeki ilk yangın söndürülürken, çıkan ikinci yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Antalya'nın Gazipaşa ile Aksu, Mardin'in Nusaybin ile Mazıdağı, Mersin'in Mut ve Bozyazı ilçeleri ile Osmaniye'nin Düziçi ve Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde çıkan orman yangınları, ekiplerin yoğun müdahaleleri ile söndürüldü. 

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