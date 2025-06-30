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TRT Haber 30.06.2025 14:24

Bakan Yerlikaya: 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İzmir, Bilecik ve Hatay’da meydana gelen orman yangınları sonrası 50 binin üzerinde vatandaşımız geçici olarak güvenli bölgelere alındı" dedi.

Bakan Yerlikaya: 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından İzmir, Bilecik ve Hatay'da meydana gelen orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya; Balıkesir, Bilecik ve Hatay’da meydana gelen orman yangınları sonrası 50 binin üzerinde kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesir, Bilecik ve Hatay’da meydana gelen orman yangınları sonrası 50 binin üzerinde vatandaşımız geçici olarak güvenli bölgelere alındı.

 

"60 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi"

İlk belirlemelere göre; Bilecik’te 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır; İzmir’de 132 konut ve 1 iş yeri hasar gördü. Bilecik ve İzmir illerimiz için ‘Genel Hayata Etkililik Kararı” alındı.

AFAD tarafından ilk etapta Bilecik Valiliğine 30 milyon TL, İzmir Valiliğine de 30 milyon TL olmak üzere toplam 60 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi.

Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum.

Devletimiz tüm kurumlarıyla yangından etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır".

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AFAD Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Orman Yangını
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