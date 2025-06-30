İzmir'deki yangın galericiler sitesinde onlarca aracı küle döndürdü

İzmir'de dün 15.30 sıralarında, Buca Beyazevler Mahallesi'nde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, önce ormanlık alana, ardından ise yakınlardaki Otokent Galericiler Sitesi'ne sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su ikmal aracı ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun ve koordineli müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sabah saatlerinde günün aydınlanmasıyla birlikte yangının bilançosu ortaya çıktı.

Otokent'te beyaz eşya deposu olarak kullanılan bir binada büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, onlarca araç ise yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alına bir kişi tutuklandı. Araçların alevlere teslim olduğu anlar, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.