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Türkiye
TRT Haber, İHA 30.06.2025 14:02

İzmir'deki yangın galericiler sitesinde onlarca aracı küle döndürdü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çöplükte çıkan yangın yanındaki ormana sıçradı. Alevlerin büyümesiyle yangın otomobillerin bulunduğu galericiler sitesine adar uzandı. Çok sayıda araç yanarak küle döndü. Yangın sırasında bir beyaz eşya deposu da kullanılamaz hale geldi.

İzmir'de dün 15.30 sıralarında, Buca Beyazevler Mahallesi'nde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, önce ormanlık alana, ardından ise yakınlardaki Otokent Galericiler Sitesi'ne sıçradı.

 

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su ikmal aracı ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun ve koordineli müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bakan Yumaklı: 3 günde 263 yangına müdahale edildi
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Sabah saatlerinde günün aydınlanmasıyla birlikte yangının bilançosu ortaya çıktı.

İzmir'deki yangın galericiler sitesinde onlarca aracı küle döndürdü

Otokent'te beyaz eşya deposu olarak kullanılan bir binada büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, onlarca araç ise yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alına bir kişi tutuklandı. Araçların alevlere teslim olduğu anlar, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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İzmir'de orman yangınının sıçradığı galericiler sitesinde hasarın boyutu ortaya çıktı
İzmir'de orman yangınının sıçradığı galericiler sitesinde hasarın boyutu ortaya çıktı
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İzmir'deki yangın galericiler sitesinde onlarca aracı küle döndürdü
İzmir'deki yangın galericiler sitesinde onlarca aracı küle döndürdü
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