"Alev savaşçıları" ağaçlara siper oldu

Menderes ilçesinin Kuyucak ve Seferihisar ilçesinin Doğanbey mahallelerinde dün başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınlarının kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor .

Bu sabah 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz ve hem orman işçileri hem de gönüllülerden oluşan 1000'in üzerinde kişi alevlerin daha fazla alana sıçramaması için çaba harcıyor.

Olumsuz hava koşulları ve 120 kilometreye kadar çıkan rüzgar hızı nedeniyle zaman zaman helikopterlerin tedbiren devre dışı bırakıldığı yangında kara ekipleri önemli rol oynuyor.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden bölgeye gelen kara ekipleri, yanan alanların içerisine korkusuzca girerek, alevlerin yeniden yükselmesini önlemeye çalışıyor.

Mücadeleyi anlattılar

Muğla Orman İşletme Müdürlüğünde çalışan Gökhan Güven, dünden bu yana İzmir'deki yangınların söndürülmesi için mücadele ettiğini söyledi.

Arkadaşlarıyla gece boyunca söndürme çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Güven, şunları kaydetti:

"İlk olarak Buca ilçesindeki yangına gittik ve gece saatlerinde buraya geldik. Geceden bu yana mücadelemiz hala devam ediyor. Uykusuz kaldığımız günler çok oluyor ama hepsine değiyor. Yeşil Vatanımız için devletimiz için her şeye değer. İster istemez yoruluyoruz ama bu Yeşil Vatan bizim, bizim yurdumuz. Biz gerekirse burada günlerce hiç uyumadan çalışırız. Yeter ki Yeşil Vatanımıza zarar gelmesin. Şu ormanlarımızın güzelliği hiç kaybolmasın isteriz."

Yangın söndürme çalışmalarına katılan orman işçilerinden Hasan Bilgin ise Muğla'nın Yatağan ilçesinden geldiğini dünden bu yana söndürme çalışmalarına katıldığını belirtti.

"Motivasyon kaynağımız Yeşil Vatan"

Doğayı korumak için burada canla başla mücadele ettiklerini vurgulayan Bilgin, "Umarım bugün kontrol altına alırız. Bizim motivasyon kaynağımız Yeşil Vatanımızın zarar görmemesi için mücadele etmek. Bir tane ağacımızı kurtarabilmek için canla başla çalışmak. Gönül ister ki, hiç yangın çıkmasın. Maalesef oluyor. Biz çalışmaya devam edip söndüreceğiz. Kontrol altına aldığımız zaman işimiz biter. Biz de o zaman dinleniriz." dedi.

Bilgin, vatandaşlardan bu anlamda duyarlı ve bilinçli olmalarını isteyerek, yangın söndürmede emeği geçenlere teşekkür etti.

Muğla'dan gelen orman muhafaza memuru Hayati Yeter de rüzgarın kendilerini olumsuz etkilemesine rağmen yangını söndürmek için canla başla mücadele ettiklerini anlattı.

Yangınlar nedeniyle diğer canlıların da zarar gördüğünü ifade eden Yeter, "Burada sadece biz yaşamıyoruz. Bu yangınlardan çok canlı hayatını kaybetmiştir. Bu noktada vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz. Açıklanan tedbirlere uymalarını bekliyoruz. Bir kişinin hatası yüzünden buralar yanıyor." diye konuştu.