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Türkiye
AA 30.06.2025 15:50

Şile'de atık sular ve kötü koku çevreyi rahatsız ediyor

Şile'de atık suların bölgedeki derelere karışarak kötü kokuya ve kirliliğe neden olduğunu belirten mahalle sakinleri çözüm bekliyor.

Şile'de atık sular ve kötü koku çevreyi rahatsız ediyor
[Fotograf: AA]

Karakiraz Mahallesi'ndeki İSTAÇ Kömürcüoda Katı Atık Bertaraf Tesisleri'nde oluşan atık suların bölgedeki derelere, ardından denize karışması çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Bölge sakinleri, tesisten geldiği öne sürülen kötü kokuya ve çevrede bulunan dere yataklarındaki kirliliğe tepki gösterdi.

Dere sularının renginin değiştiğini ve çevredeki bitki örtüsünün zarar gördüğünü belirten çevre sakinleri, bir an önce önlem alınmasını istiyor.

Özellikle Karakiraz Deresi'ndeki kötü kokudan ve kirlilikten rahatsız olan mahalle sakinleri çözüm bekliyor.

"Çöp, pislik akıyor buraya. Biz bu durumdan çok muzdaribiz"

Mahalle sakinlerinden Ayşe Balcı, bu alanda mahsul yetiştiremediğini belirterek, "Dereye çöpün suyunu salıyorlar, yağmur yağdığı zaman daha beter salıyorlar, simsiyah akıyor. Ben köylü bir insanım, bahçemden çıkardığımı yemek, satmak, geçinmek zorundayım ama bu derenin suyundan hiçbir şey sulanmıyor." dedi.

Şile'de atık sular ve kötü koku çevreyi rahatsız ediyor

Ayşe Balcı, bu derenin bu şekilde akmasını istemediklerini söyledi.

Emre Balcı da "Derenin sonuna kadar aynı kokuyu, aynı pisliği görüyoruz ve yaşıyoruz. Asit gibi kokular geliyor, insanın genzini, burnunu, gözlerini yakan kokular geliyor." diye konuştu.

Tesise dair herhangi bir çalışma olmadığını dile getiren Emre Balcı, "Bundan 20-30 sene sonra insanlarda ne gibi hastalıklar çıkacağını da bilemeyiz. Sonuç olarak çöp, pislik akıyor buraya. Biz bu durumdan çok muzdaribiz." dedi.

"Sürekli çöp kokusuyla uyanıyoruz"

Furkan Özay, tesisin atıklarının derelere, denize, bahçelere ve köyün kullandığı sulara karıştığını söyledi.

Sevcan Özay, sürekli çöp kokusuyla uyandıklarını belirterek, "Ben çocuğumu buraya getiriyorum temiz hava alsın diye. Şartlar bu şekilde olduğu için çocuğum da rahatsız oluyor, gelemiyoruz köye. Denizlere giremiyoruz çöp kokusundan, çocuk mikrop kapacak diye korkuyoruz. Bu konudan çok rahatsızız, şikayetçiyiz." ifadelerini kullandı.

Karakiraz Köyü Derneği Başkanı Murat Tombul ise bölgede topraktan sızan atık sulara işaret ederek, "Bu kirli su Karakiraz Deresi'ne karışırken aynı zamanda doğal yaşamda hayvanların da ölümüne neden oluyor. Bu konuyla alakalı daha önceden yaptığımız çalışmalarda herhangi bir sonuç alamadık, bu artık son çalışmamız olacak. Artık çözüm istiyoruz." diye konuştu.

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