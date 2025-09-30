Yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Ege'nin güney kıyıları ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Adana ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının, yurdun iç ve kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 19, İstanbul'da 22, İzmir'de 26, Antalya'da 31, Samsun'da 20, Erzurum'da 21, Diyarbakır'da 30, Adana'da 30 derece civarında seyredecek.

Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Yapılan tahminlere göre; bugün yağışların, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Adana ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşlardan sel, su baskını, heyelan, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.