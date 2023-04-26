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Türkiye
AA 26.04.2023 15:42

Yurdun batı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı

Marmara, Batı Karadeniz, Ege, İç Anadolu'nın batısı ve Batı Akdeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren etkili olacak yağışların kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Yurdun batı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik'te kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak görülecek.

Bu gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'de Antalya merkez ve doğusu, Burdur’un güneydoğusu ve Isparta'nın güneyinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram), yarın Batı Karadeniz Bölgesi, İç Ege (Afyonkarahisar, Denizli, Uşak ve Kütahya) ve İç Anadolu'da (Ankara, Konya, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Kırıkkale, Yozgat) ve Adana'da yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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