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Türkiye
AA 26.04.2023 15:03

Şırnak'ta yaban keçisi avına 265 bin lira ceza

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaban keçisi avlayan 2 kişiye toplam 265 bin lira ceza verildi.

Şırnak'ta yaban keçisi avına 265 bin lira ceza

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün Görümlü beldesi Cudi Dağı bölgesinde, 2 kişinin yaban keçisi avladığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmada, jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, K.M. ve A.L'nin yaban keçisi avladığını tespit etti.

Yaban keçisine el konulurken, 2 kişiye toplam 265 bin lira ceza kesildi.

"Bu hayvanlarımız koruma altında olan ve nesli tehlike altında türler"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte Cudi ve Gabar dağları ile Beytüşşebap, İdil ve Uludere ilçelerinin, yaban keçilerinin yaşam alanı olduğunu belirtti.

Kalay, "Bu hayvanlarımız koruma altında olan ve nesli tehlike altında türler. Vatandaşlarımızdan bu hayvanların korunması için hassasiyet göstermelerini bekliyoruz." dedi.

Böyle durumlarda vatandaşlardan, en yakın kolluk birimine ve kendilerine haber vermelerini isteyen Kalay, "Yaban keçisi avlayan 2 kişiye 15 bin lirası 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan olmak üzere toplam 265 bin lira ceza uygulandı." diye konuştu.

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