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Türkiye
AA 21.04.2025 12:24

Yurda kaçak eşya sokmak isteyen 2 kişi havalimanında yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda, yurda kaçak olarak vizon kürk, kol çantası, cep telefonu, elektronik sigara ve bununla ilgili malzemeleri sokmak isteyen yabancı uyruklu 2 yolcu gözaltına alındı.

Yurda kaçak eşya sokmak isteyen 2 kişi havalimanında yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şubesi Araştırma Büro Amirliği ekipleri, terminal içerisindeki denetimleri sırasında yapılan analizler sonucu 2 yolcuyu yakın takibe alındı.

Ekipler Moskova'dan geldiği tespit edilen Rus vatandaşı T.I. ve Belarus vatandaşı A.K'yi durdurarak üst ve bagaj araması yaptı.

Aramalarda çeşitli markalara ait son model 10 cep telefonu, 7 fotoğraf makinesi ve kamera, 12 kilogram paketlenmiş nargile tütünü, 200 paket sigara, 60 paket elektronik sigara filtresi, 60 elektronik sigara, 20 elektronik sigara cihazı, ünlü markalara ait 21 çift ayakkabı ve 16 kadın kol çantası, 12 vizon kürk ve 6 vizon şal ele geçirildi.

Ekiplerce 2 şüpheli gözaltına alırken, yurda kaçak yolla sokulmak istenilen eşyalara da el konuldu.

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İstanbul Havalimanı Kaçakçılık
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