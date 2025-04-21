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Türkiye
AA 21.04.2025 11:07

Yağışlar hububata olumlu yansıdı

TMO Genel Müdürlüğü, ülke genelinde martın son günleri ile nisan başında yağmur ve kar şeklinde gerçekleşen yağışların hububatın gelişimine olumlu yansıdığını duyurdu.

Yağışlar hububata olumlu yansıdı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, "Hububat ve Bakliyatta Yağış, Ekiliş ve Gelişim Analizi" hazırladı.

Martta yurt genelinde yağışlarda normaline göre yüzde 53, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59 azalma gözlendi. Yağışlar son 35 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçerken tüm bölgelerin normallerin ve geçen yılın altında yağış aldığı görüldü. Normaline göre en fazla azalma yüzde 79 ile Ege Bölgesi'nde gerçekleşti. Bu bölgede 65, Marmara Bölgesi'nde 39, İç Anadolu Bölgesi'nde 35, Karadeniz Bölgesi'nde son 32 yılın en düşük yağışı kaydedildi.

Konya'da zirai dona rağmen hububat olumsuz etkilenmedi

Ülke genelinde martın son günleri ile nisan başında yağmur ve kar şeklinde gerçekleşen yağışlar, kurak geçen marta rağmen hububatın gelişimi açısından oldukça olumlu katkı sağladı. Nisanın kalan kısmı ve mayıstaki yağış durumu, hububatın gelişim seyri, verimi ve kalitesi açısından büyük önem taşıyor.

Hububat, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer yer çıkış, yer yer kardeşlenme, İç Anadolu Bölgesi'nde genel olarak kardeşlenme dönemindeyken Marmara, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Ege bölgelerinde sapa kalkma dönemine girdi. Akdeniz Bölgesi'nde sapa kalkma dönemindeki hububat Adana ve Antalya'nın sahil kesimiyle Osmaniye ve Hatay'da sapa kalkma dönemini tamamlayarak başaklanma evresine geldi.

Konya'da kuraklık nedeniyle hububatta bitki gelişimi genel olarak normallerin bir miktar altında kalırken nisan başında gerçekleşen son yağışlarla bitki gelişiminin hızlanması bekleniyor.

Konya'da martta yaşanan zirai dona rağmen hububat bu durumdan olumsuz etkilenmedi. Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları ve bu dönemde bitkinin su ihtiyacının düşük olması tarımsal kuraklık yaşanmasını engelledi.

Bakliyat ekiliş ve gelişimi

Ekilişleri ocakta tamamlanan kırmızı mercimekte bitki çıkışları tamamlandı, fizyolojik gelişim istenen düzeye ulaştı.

Yeşil mercimek ekilişlerinin yaklaşık yüzde 85'i İç Anadolu Bölgesi'nde yapılıyor. Ekilişler martın ilk haftası itibarıyla Konya, Yozgat, Çorum, Kırşehir, Ankara ve Kırıkkale çevrelerinde başladı. Yapılan saha kontrollerinde, erken ekim yapılan alanlarda bitki çıkışlarının başladığı gözlendi.

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